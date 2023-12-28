Академический оркестр Петербургской филармонии отправится в гастроли по Китаю на Новый год

Академический симфонический оркестр Филармонии имени Дмитрия Шостаковича проведет Новый год в Китае на гастролях. Пять концертов пройдут с 29 декабря по 5 января, сообщила пресс-служба концертной организации.





Зарубежные гастроли станут для оркестра первыми за три года. Коллектив выступит под управлением дирижера Димитриса Ботиниса, уточнили в пресс-службе.





«Прозвучат программы из сочинений Петра Чайковского и Сергея Прокофьева», — говорится в сообщении.





Откроется турне выступлением в Оперном театре города Чжухай. Далее пройдут концерты в Гуанчжоу, Ухане и Сиане. Завершится поездка выступлением в Центре культуры и искусства Фучжоу.





Изначально гастроли планировались на сезон 2021-2022. Однако из-за пандемии тур пришлось дважды перенести.









Фото: Pixabay.com