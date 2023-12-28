В Забайкалье появилась бурятская пародия на сериал «Слово пацана»

Забайкальский сценарист и режиссер Баяр Барадиев создал бурятскую пародию на сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте». Об этом говорится в публикации краевого правительства в Telegram-канале.





Проект Барадиева называется «Слово чабана. Кровь в колбасе». По словам режиссера, его «классная идея» родилась спонтанно. Команда быстро это сняла и смонтировала.





«Надеемся на то, что она понравится нашим землякам и станет своеобразным подарком для забайкальцев к Новому году», — привели в сообщении слова Барадиева.





Съемки прошли на этой неделе. Процесс развернулся в Карымском районе Забайкалья. В главной роли чабана снялся Цэдаши Барадишириев. В трейлере можно увидеть и самого Баяра.









Фото: YouTube