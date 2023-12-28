Пушкинский музей-заповедник «Михайловское» представил в Индии две выставки

Две выставки музея-заповедника Александра Пушкина «Михайловское» Псковской области открылись в Индии. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.





В одном из крупнейших городов на юго-востоке Индии развернулись две экспозиции: «Встреча с новогодней сказкой» и «Выставка рождественских и новогодних открыток». Напомним, музей-заповедник является памятником русской культуры национального и мирового значения.





На выставке представлены открытки разных годов XX века. В экспозиции также есть почтовые карточки, присланные в музей за последние десятилетия жителями разных стран мира, включая Египет, США, Францию и Японию.





Также на выставках можно увидеть работы, которые победили на конкурсе самодельных открыток «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством». Жители и гости Индии могут ознакомиться к экспонатами до 15 января.









Фото: Михайловское / YouTube