Звезда индийского кино Виджаякант умер от осложнений COVID-19

Звезда индийского кино и политик Нараянан Виджаярадж Алагарсвами (Виджаякант) ушел из жизни в Ченнаи от осложнений на фоне COVID-19. Об этом пишет Variety.





Артист ушел из жизни в 71 год. Виджаякант в ноябре попал в больницу. Не так давно он сдал тест на COVID-19, который оказался положительным. Актер находился на аппарате ИВЛ, но несмотря на усилия медиков, скончался утром 28 декабря, говорится в сообщении.





Артиста называли «Капитан» после его популярности из-за главной роли в фильме «Капитан Прабхакаран» (1991). Виджаякант снимался в картинах на тамильском языке. Экранный дебют состоялся в 1979 году в фильме «Иниккум Иламай». Тогда же он сыграл главную роль в ленте «Агал Вилакку».





В карьере Виджаяканта 154 фильма. Последним проектом с его участием стала картина 2015 года «Сагаптам», где актер сыграл эпизодическую роль со своим сыном Шанмуга Пандианом в главной.





Премьер-министр Индии Нарендра Моди выразил соболезнования в связи с его кончиной. Политик назвал актера легендой тамильского кино, своим другом, а также подчеркнул, что чрезвычайно опечален его смертью.









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