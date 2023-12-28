В Европе отменили ряд выступлений оперного певца Ильдара Абдразакова

Российский оперный певец, народный артист Башкортостана Ильдар Абдразаков отстранен от главной роли в новом спектакле «Дон Кихот» в Париже. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте Парижской национальной оперы.





Известный певец не будет играть главную роль в новой постановке в этом сезоне. В образе Дон Кихота появится Кристиан Ван Хорн, уточнили на портале оперы.





Причина такого решения не уточняется. Однако известно, что Ильдар Абдразаков стал участником собрания группы избирателей по выдвижению президента России Владимира Путина кандидатом на пост главы государства на новый срок. Встреча состоялась 16 декабря в московском «Зарядье».





Стоит отметить, что выступление артиста в Цюрихе также не состоится. В этом городе Абдразаков должен был участвовать в показах «Итальянки в Алжире» Пуччини, информирует ГТРК «Башкортостан».









Фото: YouTube