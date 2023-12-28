Реконструкцию бывшего кинотеатра «Колизей» в Екатеринбурге завершат в 2025 году

28.12.2023
В Екатеринбурге в 2025 году завершится реконструкция здания бывшего кинотеатра «Колизей».
Об этом в четверг 28 декабря рассказал начальник управления культуры города Илья Марков, передает
ТАСС.
По словам Маркова, научно-проектная документация готова, работы будут начаты в 2024 году.
«Мы завершили подготовку научно-проектной документации, и в следующем году начнется реконструкция этого уникального исторического здания, но с сохранением функции открытого театрального центра. <...> Завершится все в 2025 году», — приводит агентство слова Маркова.
Руководитель отметил, что после реконструкции в здании появится хореографический центр. «Колизей» станет полифункцональным, там будут ставить проекты разных форматов. Сцена будет оснащена современным оборудованием.
Фото: Pixabay.com