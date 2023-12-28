В ЮАР в ДТП погиб южноафриканский писатель Мбонгени Нгема

28.12.2023

В ЮАР в ДТП погиб южноафриканский писатель Мбонгени Нгема
В ЮАР погиб южноафриканский писатель, драматург и композитор Мбонгени Нгема.

Писатель скончался в возрасте 68 лет в результате ДТП, передает радиостанция SABC.

Сообщается, что Нгема погиб, возвращаясь с похорон. Автокатастрофа произошла возле города Лусикисики. В настоящее время ведется расследование инцидента.

Мбонген Нгема стал известен после постановки в 1988 году его мюзикла «Сарафина!». Мюзикл основан на реальных событиях молодежного выступления против апартеида.


Фото: Pixabay.com