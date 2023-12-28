В ЮАР в ДТП погиб южноафриканский писатель Мбонгени Нгема

Работы будут начаты в 2024 году.
Нгема погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь с похорон.
Картна с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях заработала 572, 3 млн рублей в прокат...
Выставка откроется 16 января 2024 года.
Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Работы будут начаты в 2024 году.
Нгема погиб в автомобильной катастрофе, возвращаясь с похорон.
Картна с Ларисой Гузеевой и Гариком Харламовым в главных ролях заработала 572, 3 млн рублей в прокат...
Выставка откроется 16 января 2024 года.
Об этом сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
Режиссером-постановщиком первого сезона выступил Степан Гордеев.
Список возглавила самая кассовая в истории отечественного проката картина «Чебурашка» режиссера Дмит...
По словам главы Минкультуры, сборы российских картин в прокате достигли 28 млрд рублей.
В программе участвуют театры, музеи, выставочные пространства и другие культурные площадки города.
Речь идет о художественных, документальных и анимационных картинах.
Приветственное слово гостям и участникам премии направила министр культуры России Ольга Любимова.
В их числе — документы, письма, фотографии, личные вещи героев Великой Отечественной войны и другие ...
Показ картины режиссера Александра Войтинского прошел 26 декабря.
Главную роль в фильме сыграл обладатель «Оскара» Хоакин Феникс.
Показы спектакля состоятся 28, 29 и 30 декабря.
Фильм снял в 1992 году режиссер Крис Каламбус.
Фестиваль «Золотая маска» пройдет в марте-апреле 2024 года в Москве.
Сказочный фильм выходит в прокат 1 января.
Выставка работ Василия Сурикова работает в Русском музее с 1 декабря 2023 года.
Кинорежиссер Александр Сокуров поделился, кем был для него соавтор его фильмов Юрий Арабов.
28.12.2023