Музей Победы представит выставку, посвященную Василию Лановому

Музей Победы анонсировал выставку к 90-летию со дня рождения народного артиста Росси Василия Ланового.



Выставка откроется 16 января 2024 года, рассказали в пресс-службе музея.



«Василий Семенович Лановой стал для многих поколений жителей нашей страны воплощением образа настоящего офицера — образца мужества, доблести, чести. Долгие годы он был большим другом нашего музея — входил в Общественный совет, неоднократно участвовал в мероприятиях и концертах», — рассказали в Музее Победы.



В экспозицию войдут более 20 экспонатов: личные вещи актера, переданные в дар музею супругой Ланового Ириной Купченко, пистолет Макарова, которым Ланового в 2004 году наградил министр обороны. На выставке также представят коллекционное оружие, принадлежавшее Лановому, военная форма и фотографии артиста.



Выставка будет работать до 31 января 2024 года.









Фото: пресс-служба Музея Победы