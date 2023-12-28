Сериал «Волшебный участок» продлят на второй сезон

28.12.2023
Стартовала подготовка к съемкам второго сезона сказочного комедийного сериала «Волшебный участок», передает пресс-служба платформы Okko.
Создатели картины сообщили, что проект «Волшебный участок» аудитория встретила с такой любовью, что платформа приняла решение продлить его на второй сезон.
Центральный персонаж «Волшебного участка» — бывший полицейский, который узнает о смертельной болезни своей сестры. Девушка просит брата забрать к себе после ее смерти ее восьмилетнюю дочь. Главный герой делает все, чтобы помочь сестре.
Режиссером-постановщиком выступил Степан Гордеев, ранее работавший над детективным триллером «Перевал Дятлова».
«Сделать масштабную, красочную киносказку непросто: настоящим вызовом для меня было большое количество компьютерной графики. Но я рад, что сумел выстоять все эти сложности, и надеюсь, что в новом сезоне за приключениями главного героя в исполнении Коли Наумова будет следить еще больше зрителей», — рассказал постановщик.
В актерский состав первого сезона сериала вошли Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский и другие.
Фото: кадр из фильма "Волшебный участок"