Сериал «Волшебный участок» продлят на второй сезон

Стартовала подготовка к съемкам второго сезона сказочного комедийного сериала «Волшебный участок», передает пресс-служба платформы Okko.



Создатели картины сообщили, что проект «Волшебный участок» аудитория встретила с такой любовью, что платформа приняла решение продлить его на второй сезон.



Центральный персонаж «Волшебного участка» — бывший полицейский, который узнает о смертельной болезни своей сестры. Девушка просит брата забрать к себе после ее смерти ее восьмилетнюю дочь. Главный герой делает все, чтобы помочь сестре.



Режиссером-постановщиком выступил Степан Гордеев, ранее работавший над детективным триллером «Перевал Дятлова».



«Сделать масштабную, красочную киносказку непросто: настоящим вызовом для меня было большое количество компьютерной графики. Но я рад, что сумел выстоять все эти сложности, и надеюсь, что в новом сезоне за приключениями главного героя в исполнении Коли Наумова будет следить еще больше зрителей», — рассказал постановщик.



В актерский состав первого сезона сериала вошли Филипп Янковский, Татьяна Догилева, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский и другие.









Фото: кадр из фильма "Волшебный участок"