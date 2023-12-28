28.12.2023
Совокупные сборы российского кино в прокате выросли в два раза в 2023 году.
Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
По словам главы Минкультуры, сборы российских картин в прокате достигли 28 млрд рублей.
«Задача, которая ставилась [правительством РФ] перед отраслью, перед министерством, — удержание доли национальных фильмов на уровне 30% и совокупность сборов российского кино должна была быть до 13 млрд рублей. Теперь мы фиксируем долю национальных фильмов не 30%, а 70%, а совокупные сборы не 13, а 28 [млрд рублей]», — приводит слова министра агентство
ТАСС.
По словам Ольги Любимовой, кинотеатры успешно пережили кризис, связанный с уходом российского кино от голливудских мейджоров. Число кинотеатров возросло с 2179 в 2021 до 2279 в 2023.
«Это очень радует, потому что на данный момент кризис миновал», — сказала Ольга Любимова.
Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила о том, что совокупные сборы российских кинотеатров в уходящем году составили более 40 млрд рублей.
Фото: Pixabay.com