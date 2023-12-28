Более 600 новогодних мероприятий в Москве доступны по «Пушкинской карте»

Московские музеи, театры и другие культурные площадки на зимних каникулах проведут более 1 тысячи праздничных мероприятий.



Из них более 600 можно будет посетить по «Пушкинской карте», передает пресс-служба департамента культуры Москвы.



«В программе участвуют театры, музеи, выставочные пространства и другие культурные площадки города. На предстоящих новогодних каникулах владельцев Пушкинской карты ждет свыше 600 спектаклей, экскурсий, мастер-классов и концертов. Всего за почти 2,5 года в рамках проекта в столице можно было посетить около 7,4 тыс. событий», — указано в сообщении.



В пресс-службе уточнили, что анонсы мероприятий доступны в разделе «Афиша» на портале мэра Москвы. В числе мероприятий — показ концерта-сказки «Лесовичок и Новый год» в культурном центре «ЗИЛ», музыкальная постановка «Снегурочка» в Московском детском театре эстрады, показ спектакля «Дюймовочка» в Московском театре «Новая опера» имени Е.В. Волобова.



Всероссийская программа «Пушкинская карта» действует с 1 сентября 2021 года. Карта позволяет гражданам в возрасте от 14 до 22 лет оплачивать походы в театры, музеи, на концерты, в кино.









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