28.12.2023
Более 10 фильмов про школу и педагогов снимут в России в целях популяризации профессии учителя.
Об этом в четверг, 28 декабря рассказала министр культуры России Ольга Любимова.
Выступая на церемонии закрытия Года педагога и наставника на Международной выставке-форуме «Россия», Ольга Любимова сообщила, что в России будет снято 13 новых фильмов.
«Будем волноваться и стараться, чтобы вам понравилось, чтобы вы пришли туда со своим классом, чтобы вам хотелось приходить вместе со своим классом», — сказала Ольга Любимова, обращаясь к учителям.
По информации агентства
ТАСС, речь идет о художественных, документальных и анимационных картинах.
Глава Минкультуры поблагодарила педагогов за труд и пожелала им сил и здоровья.
Фото: пресс-служба Минкультуры России