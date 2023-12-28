В России снимут 13 фильмов о школе и учителях — Ольга Любимова

28.12.2023

В России снимут 13 фильмов о школе и учителях — Ольга Любимова
Более 10 фильмов про школу и педагогов снимут в России в целях популяризации профессии учителя.

Об этом в четверг, 28 декабря рассказала министр культуры России Ольга Любимова.

Выступая на церемонии закрытия Года педагога и наставника на Международной выставке-форуме «Россия», Ольга Любимова сообщила, что в России будет снято 13 новых фильмов.

«Будем волноваться и стараться, чтобы вам понравилось, чтобы вы пришли туда со своим классом, чтобы вам хотелось приходить вместе со своим классом», — сказала Ольга Любимова, обращаясь к учителям.

По информации агентства ТАСС, речь идет о художественных, документальных и анимационных картинах.

Глава Минкультуры поблагодарила педагогов за труд и пожелала им сил и здоровья.


Фото: пресс-служба Минкультуры России