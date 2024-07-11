Пушкинский музей запустил акцию «Импрессионисты вместо жары»

Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве инициировал акцию «Импрессионисты вместо жары».



В рамках акции в самое жаркое время суток — с 12:00 до 16:00 в музее для бесплатного посещения будет доступна постоянная экспозиция Галереи искусства стран Европы и Америки XIX — XX веков.



Акция «Импрессионисты вместо жары» стартует 11 июля и продлится до 21 июля. В экспозиции, которую можно посетить бесплатно, представлены работы Моне, Ренуара, Дега и многих других великих живописцев из коллекций московских собирателей Сергея Щукина и Ивана Морозова.



Оформить бесплатные билеты можно на сайте Пушкинского музея.









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