В Государственном академическом Большом театре (ГАБТ) состоится финальная премьера завершающегося 248 сезона.



С 11 по 14 июля на Камерной сцене им. Б.А. Покровского пройдут премьерные показы оперы Руджеро Леонкавалло «Паяцы», передает пресс-служба театра.



В учреждении рассказали, что «Паяцы» является единственной известной оперой Леонкавалло, признанным шедевром веризма. Премьера оперы состоялась в 1892 году на сцене миланского Teatro Dal Verme под управлением дирижера Артуро Тосканини и ознаменовалась большим успехом.



Режиссер-постановщик спектакля — Ханс-Йоахим Фрай.



«Это настоящая драма, почти реальная жизнь на сцене. И для ее воплощения у меня с самого начала была придумана совершенно особая концепция. Она заключалась в том, чтобы перенести действие во времена немого кино», — рассказал режиссер о своем замысле.



В опере, помимо артистов Камерной сцены, задействованы приглашенные солисты — тенор Аббосхон Рахматуллаев и сопрано Элеонора Макарова. Партии в спектакле также исполнят Игорь Онищенко, Михаил Яненко, Екатерина Семенова, Анна Бауман, Василий Соколов, Дмитрий Чернов, Азамат Цалити, Дзамболат Дулаев, Константин Сучков и другие.









Фото: газета "Культура"