Более 30 иностранных делегаций посетили Музей Победы за полгода

За полгода Музей Победы посетили более 30 иностранных делегаций.



Это в 1,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает пресс-служба учреждения. Отмечается, что гости Москвы из иностранных государств ознакомились с экспозициями и выставками музея.



«События Великой Отечественной и Второй мировой войн — важная страница истории не только для нашей страны, но и для всего мира. Интерес иностранных гостей и их отклик показывают значимость деятельности Музея Победы по сохранению исторической памяти», — рассказали в Музее Победы.



В число делегаций, побывавших в музее, вошли представители Китая, КНДР, Казахстана, Ирана, ОАЭ и других государств.



Иностранные гости, рассказали в музее, приняли участие в мероприятиях учреждения и присоединились к его акциям.









Фото: пресс-служба Музея Победы