В «Новой опере» пройдет премьера комической оперы «Почтальон из Лонжюмо»

В московском театре «Новая опера» имени Е.В. Колобова пройдет премьера комической оперы Адольфа Адана «Почтальон из Лонжюмо».



Премьерные показы спектакля пройдут 11,13 и 15 июля, сообщили в театре. Режиссером постановки выступил художественный руководитель Московского драматического театра имени А.С. Пушкина Евгений Писарев.



В театре рассказали, что Адан, несмотря на то, что в историю вошел прежде всего как автор балета «Жизель», был очень продуктивным композитором, чьи сочинения были очень популярны в XIX веке. Исторические источники показывают, что опера «Почтальон из Лонжюмо» была одной из самых популярных в творчестве Адана. Спектакль к концу XIX века был поставлен 500 раз в Париже, 800 — в Берлине, исполнялся в Вене, Лейпциге, Риге, Праге. В 1837 году опера прозвучала в Санкт-Петербурге, где ее исполнили немецкие артисты.



Над постановкой работали художник Зиновий Марголин, художник по костюмам Ольга Шаишмелашвили, хореографы Албертс Албертс, Александра Конникова. В постановке задействованы солисты «Новой оперы» Ярослав Абаимов, Валерий Макаров, Мария Буйносова, Валерия Бушуева, Елена Терентьева.









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