В США умер актер сериала «Альф» Бенджи Грегори

В США скончался актер Бенджи Грегори. Артист, известный по роли Брайана в сериале «Альф», скончался на 47-м году жизни, передает портал TMZ со ссылкой на родственницу актера.



Вместе с актером найдена мертвой и его собака.



По словам сестры Бенджи Грегори, он был найден мертвым в своем автомобиле на парковке в городе Пеория 13 июня. Актер в последнее время страдал депрессией и нарушением сна, из-за чего не мог спать в течение нескольких дней.



Причина смерти актера пока не установлена, однако его близкие считают, что он мог погибнуть из-за теплового удара.



Бенджи Грегори сыграл в фильмах «Сумеречная зона», «Удивительные истории», «Щенячьи истории», «Команда „А“», «Альф» и других проектах.









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