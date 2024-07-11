Стартовали съемки сериала о героях подполья «Таганрог»

В России стартовали съемки сериала «Таганрог» о героях подполья, действовавшего в городе в 1941-1943 годах.



Производством проекта занимаются «Газпром-медиа холдинг» совместно с кинокомпанией «Триикс медиа», передает пресс-служба компании.



Съемки восьмисерийного проекта пройдут в Ростовской, Ленинградской областях, а также в Санкт-Петербурге.



Фильм снимается в рамках проекта «Без срока давности». Он расскажет о бессмертном подвиге молодежи Таганрога, боровшегося против немецко-фашистских захватчиков. По замыслу создателей историческая линия будет перекликаться с современными событиями.



В актерский состав проекта вошли Денис Донской, Кирилл Балобан, Сергей Жарков, Юрий Батурин, Алексей Красноцветов, Дарья Кукарских, Ольга Павловец, Кирилл Полухин, Семен Стругачев, Данила Якушев и другие. Режиссером проекта выступит Армен Назикян. Авторы сценария — Мария Ошмянская и Александр Иванов.









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