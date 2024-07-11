Фонд кино объявил о начале приема заявок на поддержку в прокате национального кино

Фонд кино объявил о начале приема заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в третьем и четвертом кварталах 2024 года.



Прием заявок осуществляется с 10 июля по 9 августа 2024 года.



Пакет документов для заявки предоставляется в Фонд кино либо на бумажном носителе лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением, либо в электронном виде через подачу документов посредством электронной платформы.



Перечень необходимых документов, а также соответствующие приказы опубликованы на сайте Фонда кино.









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