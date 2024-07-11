Фонд кино объявил о начале приема заявок на поддержку в прокате национального кино

11.07.2024

Фонд кино объявил о начале приема заявок на поддержку в прокате национального кино
Фонд кино объявил о начале приема заявок на поддержку национальных фильмов в прокате в третьем и четвертом кварталах 2024 года.

Прием заявок осуществляется с 10 июля по 9 августа 2024 года.

Пакет документов для заявки предоставляется в Фонд кино либо на бумажном носителе лично руководителем, представителем по доверенности или курьерским отправлением, либо в электронном виде через подачу документов посредством электронной платформы.

Перечень необходимых документов, а также соответствующие приказы опубликованы на сайте Фонда кино.


Фото: Pixabay.com