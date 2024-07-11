В Петербурге впервые пройдет концерт программы «Военные оркестры в парках»

В Санкт-Петербурге впервые состоится концерт в рамках программы «Военные оркестры в парках».



О предстоящем мероприятии сообщили в дирекции Международного военно-музыкального фестиваля «Спасская башня».



Первый концерт пройдет в воскресенье, 14 июля, в Таврическом саду.



«Проведение мероприятий проекта в Северной столице стало возможно благодаря поддержке Президентского фонда культурных инициатив (ПФКИ). Хорошую музыку и прекрасное настроение подарит всем собравшимся Военный оркестр Военного института Военной академии материально-технического обеспечения», — сообщили организаторы.



Для воскресного выступления коллектив под управлением военного дирижера Дмитрия Малькова подготовил специальный репертуар, куда вошли популярные марши и вальсы, известные песни и мелодии для детей, музыкальные сюрпризы, а также легендарное «Прощание славянки».



Отмечается, что оркестр с 2016 года является главным участником Всероссийской культурно-патриотической акции «РиоРита — радость Победы», которая проходит 9 Мая в городских парках.



Всего в Санкт-Петербурге при поддержке ПФКИ с июля по конец сентября пройдет 11 концертов оркестров российских силовых ведомств.









Фото: Pixabay.com