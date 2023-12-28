В Москве вручили первую премию «Золотая Свеча»

В Москве прошла первая церемония вручения наград Российской национальной премии в области неигрового кино «Золотая Свеча».



Открывая церемонию, председатель оргкомитета премии, кинорежиссер и продюсер Сергей Зайцев отметил, что еще в 2005 году, когда начались показы в киноклубе Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына, никто не думал, что работа преобразуется в национальную премию.



«Если трудиться не останавливаясь, то начинание приносит значительный результат. И мы вознаграждены: под обращением о создании премии поставили подписи более 160 кинематографистов, работающих в неигровом кино: режиссёров, операторов, сценаристов, продюсеров, звукорежиссёров, нас поддержало государство в лице Министерства культуры России, и, конечно, главное, это наша дружба», — сказал Сергей Зайцев.



Приветственное слово гостям и участникам премии направила министр культуры России Ольга Любимова.



«...Премия "Золотая Свеча" получила поддержку многих ведущих кинематографистов нашей страны. Благодаря этому событию, происходит важный обмен мнениями и опытом, что способствует развитию и обогащению российского неигрового кинематографа», — говорится в сообщении министра.



В основных номинациях конкурса — «Лучший полнометражный фильм» и «Лучший короткометражный фильм» участвовали 20 отечественных документальных лент, созданных в 2021-2022 годах.



Лауреатов премии выбрала экспертная комиссия художественного совета в составе 43 ведущих отечественных кинематографистов.



Премия в номинации «Лучший короткометражный фильм» досталась Дмитрий Семибратову за фильм «Чечня и мир».



«Лучшим полнометражным фильмом» признан «Святой Архипелаг» Сергея Дебижева.



В категории «За вклад в киноискусство» премия присуждена режиссеру, сценаристу, педагогу, народному артисту России Виктору Лисаковичу.



Картины «Ноев ковчег» Григория Курдяева и «Квартет» Никиты Сташкевича удостоены приза зрительских симпатий.









Фото: пресс-служба премии "Золотая свеча"