Скончался гитарист первого состава «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов

27.12.2023

Скончался гитарист первого состава «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов
На 51-м году жизни скончался гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.

О кончине музыканта сообщил автор песен первого состава коллектива Владимир Бурдин.

«Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов», — написал Бурдин на своей странице в соцсети.

Друг и коллега гитариста Павел Здравомыслов рассказал, что в декабре Колбасов принял участие в концерте в составе трио воссоединившихся участников «Смысловых Галлюцинаций».

Александр Колбасов являлся гитаристом «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 год.


Фото: Pixabay.com