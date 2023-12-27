Скончался гитарист первого состава «Смысловых галлюцинаций» Александр Колбасов

На 51-м году жизни скончался гитарист рок-группы «Смысловые галлюцинации» Александр Колбасов.



О кончине музыканта сообщил автор песен первого состава коллектива Владимир Бурдин.



«Вчера умер Саша Колбасов — друг и соратник Владимира Бурдина, гитарист, басист и автор песен "Глюков", а также участник многочисленных сайд-проектов», — написал Бурдин на своей странице в соцсети.



Друг и коллега гитариста Павел Здравомыслов рассказал, что в декабре Колбасов принял участие в концерте в составе трио воссоединившихся участников «Смысловых Галлюцинаций».



Александр Колбасов являлся гитаристом «Смысловых галлюцинаций» с 1989 по 1993 год.









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