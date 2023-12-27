46-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года

О кончине музыканта сообщил автор песен первого состава коллектива Владимир Бурдин.
В госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции будут переданы украшения, с...
Основной площадкой смотра, как и прежде, станет киноцентр «Октябрь».
Такая информация поступила после слухов о том, что Церетели покинет пост президента академии.
Гендиректор музея Алла Манилова пригласила посетить стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ.
О кончине музыканта сообщил автор песен первого состава коллектива Владимир Бурдин.
В госпиталь, где проходят лечение участники специальной военной операции будут переданы украшения, с...
Основной площадкой смотра, как и прежде, станет киноцентр «Октябрь».
Такая информация поступила после слухов о том, что Церетели покинет пост президента академии.
Гендиректор музея Алла Манилова пригласила посетить стенд «Санкт-Петербург» на ВДНХ.
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Здание музея будет пятиэтажным. ...
27.12.2023