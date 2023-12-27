46-й ММКФ пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года

Стали известны даты проведения 46-го Московского международного кинофестиваля.



Смотр пройдет с 19 по 26 апреля 2024 года, сообщила дирекция фестиваля.



Основной площадкой смотра, как и прежде, станет киноцентр «Октябрь», сообщили организаторы.



Отмечается, что о дате приема заявок на участие в программах смотра будет объявлено позже. Традиционно в рамках ММКФ проходят показы более 200 фильмов в 10 кинотеатрах Москвы. В этом году ММКФ посетили 38 тысяч зрителей. В конкурсной и внеконкурсной программах фестиваля были представлены картины из 64 стран. Победителем 45-го ММКФ стала лента режиссера Франсиско Папарельи «Три брата».









Фото: скриншот видео YouTube