На выставке «Россия» проходит День Русского музея

27.12.2023

На выставке «Россия» проходит День Русского музея
Гости ВДНХ могут виртуально посетить главную выставку года Русского музея. Об этом рассказала его генеральный директор Алла Манилова.

На выставке-форуме «Россия» 27 декабря проходит День Русского музея. Посетители могут ознакомиться с выставкой, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Сурикова и увидеть его ключевые произведения в мультимедийном формате. Гендиректор Алла Манилова в видеообращении пригласила посетить стенд «Санкт-Петербург». Ролик опубликован в Telegram-канале музея.

Русский музей также подготовил просветительские мастер-классы для посетителей стенда «Санкт-Петербург». Гости смогут погрузиться в мир героев картин Василия Сурикова, вдохновиться творчеством художника и самостоятельно создать уникальные стикеры по мотивам его работ.


Фото: YouTube