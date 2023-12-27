На выставке «Россия» проходит День Русского музея

Гости ВДНХ могут виртуально посетить главную выставку года Русского музея. Об этом рассказала его генеральный директор Алла Манилова.





На выставке-форуме «Россия» 27 декабря проходит День Русского музея. Посетители могут ознакомиться с выставкой, посвященной 175-летию со дня рождения художника Василия Сурикова и увидеть его ключевые произведения в мультимедийном формате. Гендиректор Алла Манилова в видеообращении пригласила посетить стенд «Санкт-Петербург». Ролик опубликован в Telegram-канале музея.





Русский музей также подготовил просветительские мастер-классы для посетителей стенда «Санкт-Петербург». Гости смогут погрузиться в мир героев картин Василия Сурикова, вдохновиться творчеством художника и самостоятельно создать уникальные стикеры по мотивам его работ.









Фото: YouTube