Московский международный кинофестиваль пройдет в конце апреля

Московский международный кинофестиваль начнется 19 апреля 2024 года. Мероприятия будут проходить до 26-го числа.





В пресс-службе кинофестиваля сообщили РИА Новости даты его проведения. Основной площадкой станет киноцентр «Октябрь». Организаторы напомнили, что каждый год в рамках фестиваля показывают более 200 картин в десяти кинотеатрах Москвы.





Наградами являются статуэтки «Золотой Святой Георгий», «Серебрянный Святой Георгий», специальный приз «За вклад в мировой кинематограф» и «Верю. Константин Станиславский». Даты приема заявок на участие в конкурсных и внеконкурсных программах 46-го ММКФ станут известны позднее.





Напомним, фестиваль впервые прошел в 1935 году. Тогда во главе жюри заседал Сергей Эйзенштейн. С 1959 года ММКФ начал проходить регулярно.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва