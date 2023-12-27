В центре Великого Новгорода откроется Музей СВО

Музей специальной военной операции откроется в Великом Новгороде в 2024 году. Об этом рассказал губернатор региона Андрей Никитин, выступая на открытии выставки, посвященной событиям СВО и подвигам ее участников.





В Государственном архиве Новгородской области открылся выставочный проект. Экспозиция посвящена событиям спецоперации и подвигам ее участников. По словам Никитина, в следующем году у выставки появится свой постоянный дом.





«Помещение уже определено в центре города. В этом музее должна быть собрана информация абсолютно обо всех участниках специальной военной операции, которые ушли туда из Новгородской области», — сказал губернатор.





Никитин добавил, что задача архива и людей, которые занимаются созданием музейной коллекции, заключается в том, чтобы знать, помнить и хранить память о тех, кто вернулся и кто «остался там».









Фото: YouTube