На ВДНХ наградили лауреатов премии «Душа России»

Церемония награждения лауреатов премии «Душа России» состоялась в обновленном павильоне «Наша культура» на выставке-форуме «Россия». Об этом рассказала министр культуры Ольга Любимова.





В церемонии участвовала зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова. По словам Ольги Любимовой, в Год педагога и наставника особенно важно отметить тех, кто много лет работает с детьми и молодежью, приобщает их к традиционной культуре. На премию поступило 114 заявок из 61 региона страны, уточнила министр в Telegram-канале





Лауреатом в номинации «Народное пение» стала руководитель ансамбля «Красногорочка» Ирина Холманских (Кировская область). В категории «Народная музыка» — руководитель ансамблей «Маков цвет» и «Русичи», хора «Русская песня» Михаил Григорьев (Санкт-Петербург).





Лауреатами в номинациях «Народный танец» и «Традиционная народная культура» стали руководитель ансамбля «Зори Майкопа» Айдамир Наниз (Адыгея) и руководитель ансамбля «Судьбинушка» Галина Чебунина (Бурятия). Народным мастером признали специалиста декоративно-прикладного искусства Зубайдат Гасанову (Дагестан) в соответствующей категории.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой