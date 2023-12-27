Книга Гараева «Слово пацана» вошла в топ популярных нон-фикшн произведений года на «Литрес»

Книга журналиста и писателя Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970-2010-х» вошла в топ самых популярных нон-фикшн произведений в 2023 году. Об этом журналистам сообщила пресс-служба сервиса цифровых книг «Литрес».





Произведение Роберта Гараева поднялось с 393-й позиции на десятую, передает ТАСС . Такие изменения произошли благодаря популярности сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Книга была впервые опубликована в 2020-м в издательстве Individuum. Автор рассказывает о «казанском феномене» - молодежных криминальных группировках в 70-80-е. На «Литрес» книга вышла в октябре 2022 года.





Сервис проанализировал топ самых продаваемых нон-фикшн произведений с 1 января по 26 декабря 2023-го. Так, книга Гараева заняла десятое место в топе. На 393-й строчке она держалась с 1 января по 30 ноября. 85% от проданных за год экземпляров книги пришлось на декабрь, уточнили представители сервиса.





Возглавил рейтинг прошлогодний лидер – бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно». Далее идут аудиокнига Татьяны Мужицкой и произведение Вадима Зеланда.









Фото: Артур Новосильцев / АГН Москва