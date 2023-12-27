Премьера спектакля «Евгений Онегин» с успехом прошла в Мотыгинском драматическом театре

Премьера спектакля «Евгений Онегин» с успехом прошла в единственном в России поселке с профессиональным государственным театром. Показ приурочен к 225-летию со дня рождения русского писателя Александра Пушкина.





Весь мир готовится отмечать юбилей классика в 2024 году. В Мотыгинском драматическом театре в преддверии круглой даты дали «Евгения Онегина». Петербургский режиссер Елена Павлова назвала себя экспериментатором.





«Люблю новые формы. Когда меня пригласили в Мотыгино, то предложили сделать спектакль, к которому могли бы подключиться зрители. Для меня это определенно новый опыт», — сказала она.





Творческой команде театра удалось поставить что-то новое, казавшееся невозможным для «Евгения Онегина». История начинается с того, что девочка Таня читает роман, узнает в нем себя, своих близких, и начинает создавать собственный мир, увлекшись произведением. В основу постановки легла музыка Петра Чайковского из оперы «Евгений Онегин», которую композитор Олег Гудачев разобрал, расшифровал и адаптировал к новому спектаклю. Стоит отметить, что «Евгений Онегин» стал победителем Всероссийского конкурса по поддержке театрального искусства.





Мотыгино – единственный населенный пункт такого масштаба на карте РФ, где есть собственный профессиональный государственный театр. История его начинается в 1932 году. Тогда инициативные жители маленького села Мотыгино организовали любительский театр, который получил официальный статус спустя 60 лет. Сегодня он известен далеко за пределами области. Здесь работает своя труппа, а режиссеры из Москвы и Санкт-Петербурга почитают за честь ставить спектакли на этой сцене.









Фото: Пресс-служба Мотыгинского драматического театра