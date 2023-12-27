Шахназаров заявил о готовности «Мосфильма» помочь в создании креативного кластера в Донецке

Киноконцерн «Мосфильм» при необходимости готов помочь создать креативный кластер в Донецке. Об этом сообщил гендиректор «Мосфильма», кинорежиссер Карен Шахназаров.





Проект будет состоять из центра развития креативных индустрий, киностудии, а также школы и колледжа, информирует ТАСС





«Если нас пригласят, если наша помощь потребуется, конечно, мы поможем», — сказал Шахназаров, отвечая на вопрос агентства.





По словам кинорежиссера, «Мосфильм» со всеми делится опытом.





Президент России Владимир Путин ранее поручил создать в Донецке креативный кластер. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин, глава ДНР Денис Пушилин и секретарь ОП Лидия Михеева стали ответственными по поручению главы государства. Президент ожидает доклад на эту тему к 15 февраля 2024 года.









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