Умер актер из «Паразитов» Ли Сон Гюн

Актера Ли Сон Гюна обнаружили мертвым. По данным агентства Yonhap, предположительная причина смерти – самоубийство.





Мужчину без сознания нашли в автомобиле. Машина находилась в парке в центральной части Сеула примерно в 10:30 по местному времени. Сотрудник экстренной службы уточнил, что в больницу актера не доставили, поскольку была констатирована смерть. В полицию ранее поступила информация о записке, которую Ли Сон Гюн оставил и ушел из дома. Содержание послание можно сравнить с предсмертным, отмечает агентство.





Полиция несколько раз допрашивала Ли Сон Гюна в ходе расследования по подозрению в употреблении запрещенных веществ. Актер утверждал, что его обманывали, а он не знал, что принимал. Правоохранители сделали два теста на употребление наркотиков, но оба показали отрицательный результат.





Напомним, Ли Сон Гюн исполнил одну из главных ролей в фильме 2019 года «Паразиты». Актер сыграл отца богатого семейства. Фильм стал обладателем четырех «Оскаров».









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