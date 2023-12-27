На Камчатке появится музей площадью 7 тысяч квадратных метров

Пятиэтажный музей общей площадью около 7 тысяч квадратных метров построят на Камчатке в рамках реновации краевой столицы. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.





Новый культурный объект будет состоять из экспозиционных залов, фондохранилища, кафе, сувенирного магазина.





«Будущий главный музей Камчатки - это современная архитектура и фасады, это очень интересный образ здания, отражающего историю нашего края, воинскую славу нашего героического города и героического региона», — привели в пресс-службе слова главного архитектора региона Михаила Кудряшова.





Один из этажей будет подземным. В музее предполагаются интересные подходы к экспозиции, включая атриумное пространство в центре, добавил Кудряшов.





Здание проектировали с учетом пожеланий музейного сообщества. Тематику выставочных залов посвятят открытию Камчатки русскими землепроходцами. Проект уже прошел госэкспертизу.









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