Фильм «Святой архипелаг» удостоился первой Российской национальной премии «Золотая свеча»

Фильм режиссера Сергея Дебижева «Святой архипелаг» удостоился первой Российской национальной премии в области неигрового кино «Золотая свеча». Картина получила награду как лучшая полнометражная работа.





По данным ТАСС , документальная лента заработала более 15 российских и международных наград. Фильм также победил в конкурсе документального кино 44-го Московского международного кинофестиваля. В ноябре этого года «Святому архипелагу» достался главный приз на кинофестивале Great Lakes Christian Film Festival в США.





«То, что происходит с нашим фильмом уже в течение года, я называю чудом <…> Его путь начался на Московском международном фестивале, где впервые русская картина получила приз, такого не было за всю историю Московского кинофестиваля, это было первое чудо», — сказал Дебижев на торжественной церемонии в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.





Режиссер добавил, что получение национальной премии в области документального кино стало венцом этого пути. По словам Дебижева, лента по-настоящему получила признание зрителей.





Фильм рассказывает о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Картину показали в 700 кинотеатрах в 120 городах России. Также идут переговоры о прокате в США.









Фото: Кадр из фильма «Святой архипелаг» / YouTube