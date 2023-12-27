Фильм «Святой архипелаг» удостоился первой Российской национальной премии «Золотая свеча»

27.12.2023

Фильм «Святой архипелаг» удостоился первой Российской национальной премии «Золотая свеча»
Фильм режиссера Сергея Дебижева «Святой архипелаг» удостоился первой Российской национальной премии в области неигрового кино «Золотая свеча». Картина получила награду как лучшая полнометражная работа.

По данным ТАСС, документальная лента заработала более 15 российских и международных наград. Фильм также победил в конкурсе документального кино 44-го Московского международного кинофестиваля. В ноябре этого года «Святому архипелагу» достался главный приз на кинофестивале Great Lakes Christian Film Festival в США.

«То, что происходит с нашим фильмом уже в течение года, я называю чудом <…> Его путь начался на Московском международном фестивале, где впервые русская картина получила приз, такого не было за всю историю Московского кинофестиваля, это было первое чудо», — сказал Дебижев на торжественной церемонии в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына.

Режиссер добавил, что получение национальной премии в области документального кино стало венцом этого пути. По словам Дебижева, лента по-настоящему получила признание зрителей.

Фильм рассказывает о жизни Спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального мужского монастыря. Картину показали в 700 кинотеатрах в 120 городах России. Также идут переговоры о прокате в США.


Фото: Кадр из фильма «Святой архипелаг» / YouTube