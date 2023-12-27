Артисты из Донецка впервые выступили во Владивостоке и Хабаровске

Донецкий государственный академический музыкально-драматический театр имени Марка Бровуна впервые выступил на сцене театра имени Горького во Владивостоке. Артисты привезли спектакль по пьесе Гоголя «Игроки».





Труппа сыграла постановку, которой зал аплодировал стоя, сообщило информагентство PrimaMedia. Донецкие артисты приехали в столицу Приморья в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Коллектив приехал во Владивосток в полном составе. Артисты, оркестр и танцовщики в количестве 80 человек приняли участие в поездке.





«Игроки» считаются одной из жемчужин донецкого театра. Режиссером постановщика спектакля выступает Василий Маслий. Премьера музыкальной постановки состоялась еще в июле 2018 года. Однако в течение нескольких лет театр мечтал показать спектакль за пределами ДНР.





Первым городом в гастрольном туре стал Курск. 25 декабря состоялся показ «Игроков» в Хабаровском краевом музыкальном театре.









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