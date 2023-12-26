Умерла режиссер и экс-министр культуры Польши Изабелла Цивиньская

Известный польский режиссер и экс-министр культуры республики Изабелла Цивиньская скончалась 23 декабря в Варшаве. Экс-директор Омского академического театра драмы Борис Мездрич поделился связанными с ней воспоминаниями.





Изабелла Цивиньская ушла из жизни в возрасте 88 лет. Режиссера с Омским театром драмы связывает история постановки «Тартюф» по Мольеру. В 1989 году новый директор Борис Мездрич пригласил ее для участия в работе над спектаклем. Репетиции проходили в самом разгаре. Однако однажды утром Цивиньская сообщила, что ей звонили из приемной премьер-министра Польши Тадеуша Мазовецкого. Тогда режиссер получила должность замминистра культуры и искусства республики, передает портал «Театрал».





На вопрос «почему она?» Мазовецкий ответил, что Цивиньская умеет договариваться «и с левыми, и с правыми». Режиссер улетела через день, оставив незавершенную работу главрежу театра Вячеславу Кокорину. Вернулась она уже в должности министра культуры и искусства Польши, чтобы посмотреть премьеру «Тартюфа» 7 октября 1989 года.





Спектакль отыграли с успехом, постановку много освещала пресса. По словам Мездрича, благодаря Цивиньской Омский театр драмы открыл окно в мир.









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