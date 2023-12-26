На выставке «Россия» открылся фестиваль ледяных скульптур

Фестиваль ледяных скульптур открылся на ВДНХ в рамках Международной выставки-форума «Россия». Об этом журналистам сообщила пресс-служба ее дирекции.





Десять ледяных скульптур представлены на выставке в рамках фестиваля. Все они представляют собой достижения о основные события России за последние годы. Так, можно увидеть таблицу Менделеева – российские ученые открыли шесть новых элементов с 2000-го.





«Мы видим Арктический плавучий университет - он является единственным в мире. Мы видим гражданский самолет МС-21. Россия - единственная в мире страна, которая самостоятельно, без помощи других стран собирает такой самолет», — рассказала заместитель гендиректора АНО «Дирекция выставки достижений «Россия»» Анастасия Звягина.





По ее словам, также можно увидеть «Сапсан», картину «Вызов», поскольку Россия – единственная страна, снявшая фильм в космосе.





Фестиваль ледяных скульптур продлится до февраля. Регионы, чьи экспозиции представлены на выставке-форуме, в ближайшее время сделают свои произведения.









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