Фильм «Стражи Галактики 3» возглавил рейтинг лучших картин в жанре фэнтези 2023 года

Фильм «Стражи Галактики 3» занял первое место в рейтинге картин в жанре фэнтези 2023 года. Такие данные «Газете.Ru» представил киноканал FAN.





Третья часть «Стражей Галактики» стала завершающей в серии фильмов о команде, которая следит за порядком в космосе и 32-й для киновселенной Marvel. В прокате картина собрала 845 миллионов долларов. Фильм также занял четвертое место в списке самых кассовых лент года. «Стражи Галактики» уступили лишь «Барби», «Оппенгеймеру» и «Братьям Супер Марио в кино».





На второй строчке в рейтинге идет приквел франшизы «Голодные игры» с подзаголовком «Баллада о змеях и певчих птицах» режиссера Фрэнсиса Лоуренса. Кинематографист снял все предыдущие части, кроме первой.





Тройку лидеров замкнул фильм «Бедные-несчастные» - экранизация произведения Аласдера Грея с Эммой Стоун и Уиллемом Дефо в главных ролях. Картина Йоргоса Лантимоса стала победителем Венецианского кинофестиваля.









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