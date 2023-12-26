В Дагестане будут постоянно проходить детские ярмарки-выставки изделий народных промыслов

Выставки-ярмарки изделий народных художественных промыслов, которые изготовили школьники из Дагестана, будут проводиться два раза в год. Об этом журналистам сообщил министр образования и науки республики Яхья Бучаев.





Минобрнауки Дагестана в декабре впервые провело детскую ярмарку выставку, где школьники из 20 районов представили лоскутное шитье, гончарное дело, балхарскую керамику, резьбу по дереву, кайтагскую вышивку, тастароплетение, ковроткачество, вязание джурабов, ювелирное дело и другие традиционные промыслы региона, передает ТАСС . Изделия продавались при поддержке представителей туристической индустрии республики. Работы школьники выполняли на занятиях кружков дополнительного образования.





«Мероприятие прошло с большим резонансом, положительно было воспринято всеми. Мы будем эту выставку-ярмарку делать теперь два раза в год: к концу учебного года, ко дню защиты детей и к концу календарного года в декабре», — сказал Бучаев.





По его словам, география будет расширяться, чтобы ученики и педагоги увидели, что их творчество приносило не только моральное удовлетворение, но и материальную прибыль. У авторов будет возможность продавать свои изделия, получать за это небольшие деньги, которые в будущем можно потратить на расходные материалы или на другие развлечения для детей.









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