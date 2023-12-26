В Минкультуры подвели итоги проекта «Библиотека Вдохновителей»

Итоги работы проекта профориентационного наставничества «Библиотека Вдохновителей: Люди и книги, меняющие жизнь к лучшему» подвели в Минкультуры России. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.





Проект реализован Российской государственной библиотекой для молодежи и Всероссийским движением «Вдохновители» при поддержке Минкультуры и Минпросвещения России. В рамках «Библиотеки» состоялись около десятка публичных встреч с отечественными импакт-предпринимателями, насчитывается более 230 тысяч просмотров трансляций в прямом эфире. Также появился внушительный список рекомендательной литературы из почти полсотни книг в разных жанрах.





«Библиотека Вдохновителей» представляет собой цикл образовательных, мотивационных встреч с лидерами различных профессий, которые добились выдающихся результатов, чьи проекты приносят людям пользу и улучшают их жизнь в России. Главная задача – знакомство молодежи с лидерами профессий, возможность получить импульс для личного развития, мотивация к чтению и самообразованию.





В Год педагога и наставника эксперты делились историями бизнеса, опытом реализации своих проектов и ошибками, которые в итоге стали отправными точками успеха. Также специалисты рассказывали впечатления о значимых и любимых книгах.









Фото: Минкультуры России