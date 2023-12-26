В Российской академии художеств открылась выставка «Благоукрашение храма Святого Саввы в Белграде»

Выставка «Благоукрашение храма Святого Саввы в Белграде» открылась в Российской академии художеств. Об этом сообщили в Министерстве культуры РФ.





Автором научно-просветительского и выставочного проекта выступил член президиума Российской академии художеств, народный художник России, руководитель работ по художественному убранству храма святого Саввы, академик Николай Мухин. Выставка будет первой уникальной возможностью показать широкому зрителю весь масштаб проекта, перенесет его в пространство мастерских, которые осуществляли подготовку благоукрашения крупнейшего православного храма на Балканах, говорится на сайте Минкультуры.





Экспозиция развернулась в залах Музейно-выставочного комплекса академии на площади более 600 квадратных метров. Выставка охватила всю художественную концепцию внутреннего пространства грандиозного собора. Зрители ознакомятся с эскизными проектами, макетами элементов храмовой архитектуры. Проект будет работать до 4 февраля 2024 года.









Фото: Минкультуры России