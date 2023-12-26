В новых регионах завершились гастроли Хакасского национального театра кукол «Сказка» имени Устинова

Хакасский национальный театр кукол «Сказка» имени Устинова побывал с гастролями в ДНР, Запорожской и Херсонской областях. Об этом говорится на сайте Министерства культуры России.





В ведомстве уточнили, что мероприятие организовал Росконцерт. Кукольный театр с 21 по 26 декабря провел гастроли в рамках Всероссийского гастрольно-концертного плана Минкультуры. Артисты выступили в Новоазовске, Новобогдановке, Акимовке, Новоалексеевке, Новотроицком и Тавричанке, отметили в министерстве.





Театр показал спектакль «Муми-Тролли и Новый год» по мотивам сказок финского автора Туве Янссон. Режиссер и автор музыкального оформления постановки – заслуженный артист РФ, заслуженный артист Республики Бурятия, лауреат Государственной премии Бурятии Андрей Трофимов. Автором инсценировки выступила заслуженная артистка Хакасии Елена Тимофеева. Представления прошли на сценах Новоазовского культурно-досугового центра, Новобогдановского сельского Дома культуры, Акимовского сельского ДК, Новоалексеевского сельского ДК, Новотроицкого центра культуры и досуга, ДК села Тавричанка.









Фото: Минкультуры России