Посетители катка в Парке Горького смогут посмотреть фестивальные мультфильмы

Посетители катка в Парке Горького в Москве смогут посмотреть цикл анимационных картин из программы Большого фестиваля мультфильмов. Об этом журналистам сообщила пресс-служба парка.





На самом большом катке Москвы в новогодние каникулы появится новый формат отдыха, передает ТАСС . Жители и гости столицы смогут совместить катание на коньках с просмотром мультфильмов.





«С 28 декабря по 7 января в Парке Горького представят цикл российских анимационных фильмов для детей. Они входят в программу Большого фестиваля мультфильмов - международного анимационного фестиваля, который проводится с 2007 года», — уточнили в пресс-службе.





В рамках показов зрители увидят 13 авторских короткометражных мультфильмов в специальном кинопавильоне. Здесь установят большой экран и обустроят зрительный зал. Вход будет бесплатным для посетителей основного катка и для семей, которые пришли на детский каток. Павильон развернется у проката №3 поблизости с хоккейной коробкой.









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