В Музее музыки подтвердили, что за рубежом не отменялись мероприятия к 150-летию Рахманинова

Мероприятия в честь 150-летия со дня рождения русского композитора Сергея Рахманинова не отменились ни в одной стране. Об этом журналистам рассказал гендиректор Российского национального музея музыки Михаил Брызгалов.





В европейских странах в Русских домах прошли выставки и просветительские мероприятия в честь юбилейной даты. Состоялись концерты, круглые столы, уточнил Брызгалов.





«Наши знакомые деятели культуры говорили о том, что трудно осуществлять контакты с Россией из-за многих ограничений, но мы не понимаем, как можно жить без музыки Рахманинова, Чайковского, Прокофьева, как можно не читать Чехова, Достоевского, Толстого», — поделился гендиректор музея.





По его словам, ни один фестиваль Рахманинова в этом году не отменился. Выставка «Сергей Рахманинов: «Я – русский композитор…»», организованная при поддержке Минкультуры России, обладала большим успехом при ограниченных ресурсах. Музей музыки сделал и цифровые, и живые проекты, которые проходили на 15 языках.









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