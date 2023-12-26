Более 700 экспонатов на 100 миллионов рублей пополнили коллекцию Эрмитажа

Государственный Эрмитаж в уходящем году приобрел более 700 экспонатов в свою коллекцию на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Об этом на пресс-конференции в ТАСС рассказал гендиректор музея Михаил Пиотровский.





Коллекция Эрмитажа пополнилась 700 предметами, включая произведения искусства и архивные документы. По словам Пиотровского, приобретения происходят по следующей схеме: государственный бюджет дает музею примерно 10 миллионов рублей, тратится примерно 100. Гендиректор Эрмитажа объяснил, откуда берутся деньги.





Музей из заработанных средств выделяет сумму, примерно равную государственной. Второй источник – меценаты, которые дают деньги. С их позволения Эрмитаж тратится на покупки. Третий источник – закон, позволяющий госучреждениям иметь эндаумент – целевой капитал. Несколько лет таким образом тратятся средства на покупку экспонатов, резюмировал Пиотровский.









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