На Украине не нашлось средств для популяризации национальной литературы

Правительство Украины не возместило затраты на выпуск украинских книг для библиотек страны, а также на их перевод на иностранные языки. Об этом сообщил местный институт книги при министерстве культуры.





На Украине не хватило средств для популяризации национальной литературы. С соответствующей жалобой украинский институт книги при минкультуры обратился к министерству финансов. Учреждение опубликовало такое сообщение в соцсетях.





В институте книги выразили обеспокоенность в связи с ситуацией, которая сложилась с оплатой проектов, выполненных украинскими и иностранными участниками по программам, реализованным в 2023 году. По данным учреждения, за проделанную работу власти должны перечислить 44,9 миллиона гривен (более 1,1 миллиона долларов).





Как заявили в институте, правительство не возместило затраты ни на выпуск украинских книг для местных библиотек, так и на их перевод на иностранные языки для зарубежных издательств. Иностранные издатели, которые вложили «в каждый проект собственные средства» также не получили выплат.









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