Русский музей впервые за 70 лет откроется в свой выходной день

Русский музей впервые за 70 лет распахнет двери для посетителей в свой выходной день – вторник. 2 января зрители выставки Василия Сурикова смогут увидеть главные шедевры русского живописца.





В пресс-службе музея уточнили, что традиция выходного дня во вторник сохраняется с 1954 года. Именно тогда вышел приказ об установлении времени работы учреждения с понедельника по воскресенье с перерывом во вторник. Открытие музея 2 января связано с огромным интересом к выставке «Василий Суриков. К 175-летию со дня рождения». Экспозиция развернута в Корпусе Бенуа.





Так, до 14 января выставка открыта с 10:00 до 21:00. Кассы будут работать до 19:30. Выходные дни – 31 декабря, 1 и 9 января. 11-го числа, в четверг, выставка будет открыта с 13:00 до 21:00.









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