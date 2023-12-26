Доходы пиратских платформ выросли на 70% после ухода Голливуда и Netflix

Прибыль пиратских ресурсов за два года с момента ухода западных правообладателей увеличилась на 70%. Такие сведения представило агентство InterMedia, информирует РБК.





По данным журналистов, на фоне роста дохода пиратских платформ оборот легальных сервисов почти не изменился. Концерты и видеоигры вовсе показали рост. Рынок нелегальных аудио-, видео- и книжных сервисов в России вырос с 7 миллиардов рублей до 12, соответственно.





Доходы легальных видеосервисов изначально упали на 13%. Такие показатели отображаются за 2022 год. Однако уже в 2023-м прирост составил 3%. Также растут легальные продажи книг в печатном, электронном и аудиоформатах. В 2023 году россияне могут потратить на них 100 миллиардов рублей, что почти в два раза превышает сумму 2021-го.









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