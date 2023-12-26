Скончался актер Камар де лос Рейес из сериала «Одна жизнь, чтобы жить»

Актер телевидения, кино и озвучания Камар де лос Рейес скончался в возрасте 56 лет. Артист прославился благодаря роли полицейского в сериале «Одна жизнь, чтобы жить» (США).





Агентство Bloomberg подтвердило сообщение о смерти де лос Рейеса. Пуэрториканский актер умер после продолжительной борьбы с раком. О болезни рассказала семья Камара де лос Рейеса.





На момент гибели актер был задействован в сериале «Все по-американски». Также он недавно снялся в сериале для Marvel «Сорвиголова» и еще не вышедшем «Вашингтон Блэке», где Стерлинг К. Браун сыграл главную роль.





Камар де лос Рейес появился в сериале «Одна жизнь, чтобы жить» в образе полицейского, экс-члена банды. Актер также сыграл злодея Рауля Менендеса в знаменитой видеоигре Call of Duty: Black Ops II. Заметить де лос Рейеса зрители могли и в «Сонной лощине», «Новичке» и других фильмах.









Фото: YouTube