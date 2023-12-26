Ольга Любимова и Татьяна Голикова открыли модельные библиотеки в трех регионах России

Министр культуры России Ольга Любимова и зампредседателя Правительства РФ Татьяна Голикова открыли модельные библиотеки в Оренбургской, Белгородской областях и Чувашии. Об этом глава ведомства сообщила в Telegram-канале.





Ольга Любимова и Татьяна Голикова также открыли новый виртуальный читальный зал в Луганской Народной Республике. По словам министра, всего таких современных пространств появилось более 1060 по всей России благодаря нацпроекту «Культура». К концу 2024 года откроется 1229 модельных библиотек в 87 регионах.





«Важно обеспечить равный доступ к знаниям и культуре для всех жителей, в том числе и в новых регионах. Здесь уже открыты две модельные библиотеки. Также создание в ЛНР виртуального читального зала позволит жителям исследовать богатейшие фонды РГБ и НЭБ», — отметила министр культуры.





В рамках мероприятия гендиректор РГБ Вадим Дуда и гендиректор ПАО «Аэрофлот» Сергей Александровский презентовали уникальный проект «Читаем в небе». Теперь пассажирам авиакомпании представится возможность бесплатного доступа к золотому фонду Ленинки и коллекции «НЭБ Свет».









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой