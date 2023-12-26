Американская компания купила права на показ нового фильма Шахназарова

26.12.2023
Американская прокатная компания приобрела права на показ нового фильма режиссера Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».
В России картина вышла в прокат 18 мая 2023 года.
«Связи у нас, конечно, практически все прервались. Хотя американцы купили, между прочим, "Хитровку". Американская компания, из Калифорнии. Наверное, не для проката в кинотеатрах, а для интернета», — приводит слова Карена Шахназарова агентство
ТАСС.
Режиссер назвал довольно сложной ситуацию с продвижением российского кино за рубежом.
В основе сюжета картины «Хитровка. Знак четырех» — реальное историческое событие. Действие происходит в 1902 году. Московский Художественный театр ставит пьесу Максима Горького «На дне». Режиссеры МХТ Немирович-Данченко и Станиславский просят общественного деятеля Гиляровского, хорошо знавшего московские трущобы, провести труппе МХТ экскурсию в ночлежке.
Сценарий к картине написан по мотивам произведений Гиляровского, авторы также вдохновлялись творчеством Артура Конан Дойла.
Фото: кадр из фильма "Хитровка. Знак четырех"