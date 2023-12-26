Американская компания купила права на показ нового фильма Шахназарова

26.12.2023

Американская компания купила права на показ нового фильма Шахназарова
Американская прокатная компания приобрела права на показ нового фильма режиссера Карена Шахназарова «Хитровка. Знак четырех».

В России картина вышла в прокат 18 мая 2023 года.

«Связи у нас, конечно, практически все прервались. Хотя американцы купили, между прочим, "Хитровку". Американская компания, из Калифорнии. Наверное, не для проката в кинотеатрах, а для интернета», — приводит слова Карена Шахназарова агентство ТАСС.

Режиссер назвал довольно сложной ситуацию с продвижением российского кино за рубежом.

В основе сюжета картины «Хитровка. Знак четырех» — реальное историческое событие. Действие происходит в 1902 году. Московский Художественный театр ставит пьесу Максима Горького «На дне». Режиссеры МХТ Немирович-Данченко и Станиславский просят общественного деятеля Гиляровского, хорошо знавшего московские трущобы, провести труппе МХТ экскурсию в ночлежке.

Сценарий к картине написан по мотивам произведений Гиляровского, авторы также вдохновлялись творчеством Артура Конан Дойла.


Фото: кадр из фильма "Хитровка. Знак четырех"